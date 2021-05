UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Cicozzi: stop Danimarca ad AstraZeneca e J&J è scelta politica #vaccini - MediasetTgcom24 : Vaccini, Cicozzi: stop Danimarca ad AstraZeneca e J&J è scelta politica #vaccini - antoconte66 : @RaiNews @vaccinaItalia Ma in RAI dovete fare maggiore attenzione a quello che dite! Veicolate spesso informazioni… -

'E' una decisione politica e non scientifica, non c'è nulla di razionale nel bloccare questi due'. Lo ha detto Massimo Ciccozzi, direttore dell'unità epidemiologica all'Università Campus Biomedico di Roma, sulla decisione della Danimarca di non somministrare AstraZeneca e J&J.