Torna Ferrara Sotto le Stelle

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) La storica rassegna guarda al futuro e si trasforma in un boutique festival immerso nel verde urbano di una straordinaria città d’arte.le2021 Fra le primissime realtà italiane a confermare la ripartenza,dal 30 giugno al 4 luglio,le. Un festival capace di reinventarsi e guardare al futuro, che ha saputo cogliere fin da subito le imprevedibili sfide lanciate da questi tempi difficili per evolversi in una nuova dimensione, più attenta alla sostenibilità, all’innovazione, all’inclusività. Si tratterà di settimana densa di concerti ma anche di incontri e talk, senza dimenticare le sonorizzazioni del parco urbano. Ci sarà, inoltre, la possibilità di usufruire di sconti per musei, mostre e soggiorni a ...