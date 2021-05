Saudi Aramco | utile batte le attese nel primo trimestre Mantenuto il dividendo

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Il giganteta del petrolioha registrato undi 21,7 miliardi di dollari nel2021, in aumento del 30% rispetto ai 16,7 miliardi di dollari deldel 2020, principalmente grazie a un mercato petrolifero più forte e a maggiori margini di raffinazione, in parte compensati da una minore produzione. Le previsioni indicavano unnetto di 19,48 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv. Il flusso di cassa dalle attività operative e il free cash flow sono stati rispettivamente di 26,5 miliardi e 18,3 miliardi di dollari nel, mentre la spesa in conto capitale è stata di 8,2 miliardi di dollari. La compagnia nazionale ...

Il gigante saudita del petrolio Saudi Aramco ha registrato un utile di 21,7 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, in aumento del 30% rispetto ai 16,7 miliardi di dollari del primo trimestre del 2020, principalmente grazie a un mercato petrolifero più forte e a maggiori margini di raffinazione. La compagnia petrolifera di stato Saudi Aramco ha superato le aspettative degli analisti con un balzo del 30% dell'utile netto del primo trimestre e ha mantenuto il payout del dividendo, sostenuta da prezzi del greggio più elevati.