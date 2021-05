Meghan Markle, il suo primo libro per bambini («ispirato da Harry e Archie») (Di martedì 4 maggio 2021) Autrice di libri per bambini. Meghan Markle aggiunge una nuova voce al suo curriculum dopo l’uscita di «The Bench», una pubblicazione illustrata edita da Random House – nella collana Children’s Books – e in vendita a partire dall’8 giugno. Come spiega il Daily Mail, la duchessa di Sussex racconta il rapporto speciale che si crea tra i padri e i figli, visto ovviamente attraverso gli occhi della madre. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) Autrice di libri per bambini. Meghan Markle aggiunge una nuova voce al suo curriculum dopo l’uscita di «The Bench», una pubblicazione illustrata edita da Random House – nella collana Children’s Books – e in vendita a partire dall’8 giugno. Come spiega il Daily Mail, la duchessa di Sussex racconta il rapporto speciale che si crea tra i padri e i figli, visto ovviamente attraverso gli occhi della madre.

