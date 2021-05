Luca Marziani e Lightning | il binomio Campione Italiano 2021

(Di martedì 4 maggio 2021) Un emozionante campionato si è concluso sabato 1 maggio, nel verde campo gara del Circolo Ippico Le Siepi di Cervia. La vittoria è del 1° aviere sceltoin sella a, belga di 10 anni da Gitano v Berkenbroeck, il vincitore dell’edizionedei Campionati Italiani di Salto Ostacoli seniorDeNiroBootCo. Con questa medaglia d’oro il quarantaduenne di Civita Castellana, conquista il suo secondo titolo tricolore, dopo quello vinto nel 2019 a San Giovanni in Marignano, in quell’occasione in sella a Tokyo du Soleil.ha disputato la gara con un altro cavallo, ma si è confermato unfreddo e implacabile e con due netti nella prova decisiva (una categoria a due percorsi sul modello della Coppa delle nazioni) è salito sul primo gradino ...

