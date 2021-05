L'Italia spinge sulle vaccinazioni. Flette la curva dei contagi, servono conferme (Di martedì 4 maggio 2021) L'obiettivo è quello di immunizzare tutte le classi anagrafiche dopo aver messo in sicurezza gli over 65. Per mantenere il ritmo delle 500 mila dosi giornaliere è necessario però superare i ritardi di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 maggio 2021) L'obiettivo è quello di immunizzare tutte le classi anagrafiche dopo aver messo in sicurezza gli over 65. Per mantenere il ritmo delle 500 mila dosi giornaliere è necessario però superare i ritardi di ...

Notiziedi_it : Covid, anche Italia Viva spinge per le riaperture: “Sì a centri commerciali nei fine settimana” - RChiovenda : RT @ShelbyMaury: @LegaSalvini @FabyCony3 #Saviano spinge perché in Italia entrino un milione di immigrati africani che ripopolino il Sud .… - ShelbyMaury : @LegaSalvini @FabyCony3 #Saviano spinge perché in Italia entrino un milione di immigrati africani che ripopolino i… - giamakano : @frncsc_cnt festeggia, è interista! E figurati se bloccava la festa ai suoi tifosi... poi è pure dello schieramento… - JHajji85 : @Diesira3 @pierrbon @PoliticaPerJedi In Italia quel carro è anni che 'spinge'. -