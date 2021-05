codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Variante indiana a Latina, allarme contagi nella comunità Sikh: uno su dieci è positivo - Cholula72 : RT @ilmessaggeroit: Variante indiana a Latina, allarme contagi nella comunità Sikh: uno su dieci è positivo - ilmessaggeroit : Variante indiana a Latina, allarme contagi nella comunità Sikh: uno su dieci è positivo - EstadoCrtico3 : RT @LatinaBiz: Incendio Nel pomeriggio del 30 aprile si è verificato un incendio boschivonella zona di Sonnino: Una volta scattato l’allar… - LatinaBiz : Incendio Nel pomeriggio del 30 aprile si è verificato un incendio boschivonella zona di Sonnino: Una volta scattat… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina allarme

ilmessaggero.it

L'altissima diffusione del nella comunità sikh della provincia diva dunque ricondotta ad altri elementi: prima di tutto, anche tra di loro circola la variante inglese, che ha dimostrato di ...La diffusione del nella comunità indiana della provincia diè massiccia, sta emergendo una incidenza che ha pochi precedenti. A Bella Farnia, frazione di Sabaudia, sono già stati trovati da marzo 300 positivi tra i lavoratori sikh impiegati nelle ...La diffusione del Covid nella comunità indiana della provincia di Latina è massiccia, sta emergendo una incidenza che ha pochi precedenti. A Bella Farnia, frazione di Sabaudia, ...Nella frazione del comune di Terracina da stamattina in tanti in coda per il tampone. La Asl ne potrà gestire fino a 600. «Zingaretti:« Per ora non è emersa nessuna variante» ...