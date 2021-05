Grillo trasforma il presunto stupro di una donna in una commedia da teatro. E il figlio lo mima (Di martedì 4 maggio 2021) Il gioco delle maschere intorno alla ragazza ferita: c’è un dettaglio apparentemente marginale, e in realtà incredibile nelle due principali testimonianze che abbiamo visto scorrere a Non è l’Arena sul caso di Ciro Grillo. Immagini che sono una perfetta fotografia sintetica di questa orribile vicenda, uno stupro denunciato e negato. Nella prima c’è una donna, Parvin Tadyk (madre di Ciro Grillo) che addirittura nega al cronista che la interroga di essere se stessa: “Non sono io”. E che per un lungo periodo in cui il suo dialogo è registrato dalla telecamera rifiuta sdegnata ogni domanda sul processo che incombe su suo figlio e sui suoi tre amici, gli stessi su cui grava l’accusa di stupro. “Non sono io, le assomiglio”, un copione da teatro dell’assurdo che potrebbe ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Il gioco delle maschere intorno alla ragazza ferita: c’è un dettaglio apparentemente marginale, e in realtà incredibile nelle due principali testimonianze che abbiamo visto scorrere a Non è l’Arena sul caso di Ciro. Immagini che sono una perfetta fotografia sintetica di questa orribile vicenda, unodenunciato e negato. Nella prima c’è una, Parvin Tadyk (madre di Ciro) che addirittura nega al cronista che la interroga di essere se stessa: “Non sono io”. E che per un lungo periodo in cui il suo dialogo è registrato dalla telecamera rifiuta sdegnata ogni domanda sul processo che incombe su suoe sui suoi tre amici, gli stessi su cui grava l’accusa di. “Non sono io, le assomiglio”, un copione dadell’assurdo che potrebbe ...

Steven5S : @Moonlightshad1 Lo fa sempre, prende il peggio che trova in rete e lo trasforma nell'emblema della parte che vuole… - Dragut09 : @Lucrezi97533276 Dopo aver copiato Obama, Grillo e Macron, ora ci prova imitando Salvini. Ovviamente gli andrà male… - sunnycee_s : sguardi, manipolano menti malleabili. E contribuiscono, con la loro goccia marrone, a creare il mare magnum di igno… - StefanoDeloren1 : RT @Axen0s: sono in trepidante attesa di assistere al manettaro Davigo che si trasforma in garantista per difendere Grillo - Axen0s : sono in trepidante attesa di assistere al manettaro Davigo che si trasforma in garantista per difendere Grillo -