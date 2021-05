Governo, Letta a Draghi: “Insoddisfazione verso il metodo Salvini”. Il leader della Lega: “Noi concreti, non ci occupiamo di Ius Soli” (Di martedì 4 maggio 2021) “Insoddisfazione verso il metodo Salvini”. Enrico Letta non ha usato il fioretto nel faccia a faccia con il presidente del Consiglio Mario Draghi, chiedendo a nome del Pd correttezza e rispetto nell’impegno comune dei partiti della maggioranza nel sostegno al Governo. Il segretario dem, spiegano fonti del Nazareno, ha chiarito al premier che l’atteggiamento ondivago della Lega non trova gradimento all’interno del Partito Democratico: “Basta stare con un piede dentro e uno fuori”, il riassunto del concetto espresso da Letta. Una posizione che ha provocato l’immediata replica del leghista: “Il ‘metodo Salvini’? È la concretezza”, ha detto Matteo Salvini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) “il”. Enriconon ha usato il fioretto nel faccia a faccia con il presidente del Consiglio Mario, chiedendo a nome del Pd correttezza e rispetto nell’impegno comune dei partitimaggioranza nel sostegno al. Il segretario dem, spiegano fonti del Nazareno, ha chiarito al premier che l’atteggiamento ondivagonon trova gradimento all’interno del Partito Democratico: “Basta stare con un piede dentro e uno fuori”, il riassunto del concetto espresso da. Una posizione che ha provocato l’immediata replica del leghista: “Il ‘’? È la concretezza”, ha detto Matteo...

