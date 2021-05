Fortnite: in arrivo le skin di Naruto, LeBron James e altri ancora (Di martedì 4 maggio 2021) Le collaborazioni con altri brand continuano per Fortnite. In arrivo a breve anche le nuove skin di Naruto e LeBron James su Fortnite Fortnite sta rendendo disponibili nuove skin come Naruto e LeBron James, relative a crossover con altri brand. Tante di queste sono state importanti per aver portato diversi personaggi di molte esclusive Sony e Microsoft sulla piattaforma. Ad esempio sono state aggiunte le skin di Kratos e Aloy per quanto riguarda Sony, mentre Master Chief per quanto riguarda Microsoft. Fino ad ora, come abbiamo visto, l’unica casa di produzione lasciata da parte è stata Nintendo. In arrivo su ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021) Le collaborazioni conbrand continuano per. Ina breve anche le nuovedisusta rendendo disponibili nuovecome, relative a crossover conbrand. Tante di queste sono state importanti per aver portato diversi personaggi di molte esclusive Sony e Microsoft sulla piattaforma. Ad esempio sono state aggiunte ledi Kratos e Aloy per quanto riguarda Sony, mentre Master Chief per quanto riguarda Microsoft. Fino ad ora, come abbiamo visto, l’unica casa di produzione lasciata da parte è stata Nintendo. Insu ...

tuttoteKit : #Fortnite: in arrivo le skin di #Naruto, LeBron James e altri ancora #EpicGames #NBA #NintendoSwitch #PC… - tech_gamingit : Nuove collaborazioni in arrivo per Fortnite - oOShinobi777Oo : Nuove collaborazioni in arrivo per Fortnite - tech_gamingit : Articolo aggiornato con i nuovi incarichi in arrivo - oOShinobi777Oo : Articolo aggiornato con i nuovi incarichi in arrivo -