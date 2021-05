Emma celebra 10 anni di carriera e torna live

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 4 maggio 2021)avrebbe volutore i 10dilo scorso anno ma, per colpa della pandemia, ha dovuto pazientare. Adesso però la cantante è pronta a festeggiare in grande stile con i suoi fan. E’ infatti tutto pronto per il tour in cui presenterài brani del suo ultimo disco “Fortuna”. Si parte il 3 giugno da Lignano Sabbiadoro, data che inaugura due mesi di concerti in giro per tutta Italia. “Vi aspetto a braccia aperte” –non vede l’ora dire a esibirsi sul palco e via social condivide la sua trepidante attesa con i follower. “Giornate davvero intense. La scaletta del tour è pronta. Io un po’ meno”, scherza. “Vi aspetto a braccia aperte. Rire sul palco dopo così tanto tempo mi fa esplodere miliardi di ...