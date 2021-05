Diletta Leotta nella bufera ma Samantha De Grenet dice che … (Di martedì 4 maggio 2021) Da qualche mese a questa parte Diletta Leotta sembra essere al centro dell’attenzione e sotto i riflettori per una ipotetica storia con l’attore turco Can Yaman. I due si sono detti piuttosto innamorati e si è anche parlato di nozze imminenti. Ad ogni modo, sono tanti coloro i quali non credono assolutamente a questa storia e pensano che sia tutta una montatura. Di Diletta ed in in generale della sua vita privata se n’è parlato in diverse trasmissioni televisive, come ad esempio Domenica Live. Diletta Leotta e Can Yaman, come stanno davvero le cose? Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 2 maggio, nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato abbondantemente di Diletta Leotta ed in molti presenti in studio sembra che abbiano voluto esprimere la propria ... Leggi su baritalianews (Di martedì 4 maggio 2021) Da qualche mese a questa partesembra essere al centro dell’attenzione e sotto i riflettori per una ipotetica storia con l’attore turco Can Yaman. I due si sono detti piuttosto innamorati e si è anche parlato di nozze imminenti. Ad ogni modo, sono tanti coloro i quali non credono assolutamente a questa storia e pensano che sia tutta una montatura. Died in in generale della sua vita privata se n’è parlato in diverse trasmissioni televisive, come ad esempio Domenica Live.e Can Yaman, come stanno davvero le cose? Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 2 maggio, nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato abbondantemente died in molti presenti in studio sembra che abbiano voluto esprimere la propria ...

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - RSD_studiodelta : Diletta Leotta: 'I baci con Ryan Friedkin? Ero single, un limone me lo potevo concedere' - vaibia96 : 'Me sembra tutto regolare: se pe’ un limone chiami Diletta Leotta, pe’ na panchina chiami Jose #Mourinho'. Che bel… -