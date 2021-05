Di fronte alla violenza servono rispetto e silenzio, non i clic a tutti i costi (Di martedì 4 maggio 2021) di Marta De Vivo Entrare nelle dinamiche di una famiglia è impossibile anche per gli amici più stretti, figuriamoci se dev’essere facile per i giornalisti o gli utenti online. Peccato però che la narrazione dello stupro di una ragazzina di soli 18 anni sia stata ultra amplificata da tutti i media. Il padre della ragazza è passato per un vero e proprio “favoreggiatore” dei quattro stupratori, e per placare il flusso di notizie è dovuto intervenire addirittura il sindaco di Campobello di Mazara (Sicilia) Giuseppe Castiglione, il quale si è detto sgomento per l’accaduto e preoccupato per le notizie che potevano portare ad una valutazione sbagliata dell’episodio. Il padre in realtà, a seguito di un primo momento nel quale ha solidarizzato con i quattro ragazzi, avrebbe poi contribuito con i carabinieri titolari dell’indagine a ricostruire quanto accaduto. Quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) di Marta De Vivo Entrare nelle dinamiche di una famiglia è impossibile anche per gli amici più stretti, figuriamoci se dev’essere facile per i giornalisti o gli utenti online. Peccato però che la narrazione dello stupro di una ragazzina di soli 18 anni sia stata ultra amplificata dai media. Il padre della ragazza è passato per un vero e proprio “favoreggiatore” dei quattro stupratori, e per placare il flusso di notizie è dovuto intervenire addirittura il sindaco di Campobello di Mazara (Sicilia) Giuseppe Castiglione, il quale si è detto sgomento per l’accaduto e preoccupato per le notizie che potevano portare ad una valutazione sbagliata dell’episodio. Il padre in realtà, a seguito di un primo momento nel quale ha solidarizzato con i quattro ragazzi, avrebbe poi contribuito con i carabinieri titolari dell’indagine a ricostruire quanto accaduto. Quello che ...

