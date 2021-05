Covid: Moratti, ‘per ora in Lombardia variante indiana non è stata sequenziata’ (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Al momento in Lombardia la variante indiana non è stata sequenziata. Lo ha affermato in consiglio regionale la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a un’interrogazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Al momento inlanon èsequenziata. Lo ha affermato in consiglio regionale la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia, rispondendo a un’interrogazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

