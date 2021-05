Covid, in Campania prima dose per 1,3 mln cittadini. Ieri oltre 36 mila somministrazioni (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 1.840.672 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, martedì 4 maggio 2021. Rispetto alla stessa ora di Ieri, sono 36.373 le somministrazioni in più. Superata quota 1,3 milioni di cittadini ai quali è stata somministrata la prima dose: sono 1.320.436, di questi 520.236 hanno ricevuto anche la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 1.840.672 ledi vaccino anti-19 effettuate in. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, martedì 4 maggio 2021. Rispetto alla stessa ora di, sono 36.373 lein più. Superata quota 1,3 milioni diai quali è stata somministrata la: sono 1.320.436, di questi 520.236 hanno ricevuto anche la seconda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

