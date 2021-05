Coprifuoco Lombardia, voto in Regione: "Va subito abolito" (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 maggio 2021 - Coprifuoco e variante indiana . Di questo soprattutto si è parlato oggi in consiglio regionale con due mozioni approvate per chiedere al governo una retromarcia, da un lato, e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 maggio 2021 -e variante indiana . Di questo soprattutto si è parlato oggi in consiglio regionale con due mozioni approvate per chiedere al governo una retromarcia, da un lato, e ...

LegaRegioneLomb : #Coprifuoco serale in #Lombardia - Approvata mozione al #Pirellone @FloMassardi (Lega): «Basta trattare i lombardi… - infoitcultura : Coprifuoco serale in Lombardia – Approvata mozione al Pirellone - FloMassardi : Coprifuoco serale in Lombardia - Approvata mozione al Pirellone. Floriano Massardi (Lega): «Basta trattare i lombar… - Affaritaliani : Mozione per abolire il coprifuoco 'Ritorno a normalità': sì di Regione - ilSaronno : Coprifuoco, la Lombardia vota per toglierlo -