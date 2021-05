Ciclismo: Mondiali 2025 su strada si svolgeranno in Africa per la prima volta (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – I Mondiali di Ciclismo su strada del 2025 si disputeranno per la prima in Africa. Le località candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali, in Ruanda, e Tangeri, in Marocco. L’annuncio della sede arriverà il 24 settembre 2021 in occasione dei Mondiali in programma in Belgio. Ad annunciarlo il presidente dell’Uci, David Lappartient. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Idisudelsi disputeranno per lain. Le località candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali, in Ruanda, e Tangeri, in Marocco. L’annuncio della sede arriverà il 24 settembre 2021 in occasione deiin programma in Belgio. Ad annunciarlo il presidente dell’Uci, David Lappartient. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

