Calendario Champions League 2020/2021: risultati, classifiche, sorteggi (Di martedì 4 maggio 2021) Definito il quadro delle semifinali della Champions League 2020/2021: si contendono il trofeo due squadre inglesi, una spagnola e una franceseCon i risultati delle gare di ritorno dei quarti di finale, è stato definito il lotto delle partecipanti alle semifinali di Champions League 2020/2021. A contendersi l’ambito trofeo saranno due squadre inglesi, Manchester City e Chelsea, una spagnola, il Real Madrid, e una francese, il PSG.Nessuna squadra italiana è riuscita ad arrivare in fondo. Gli ottavi sono stati fatali alla Juventus di Pirlo, eliminata dal Porto, all’Atalanta di Gasperini, estromessa dal Real Madrid, e alla Lazio di Simone Inzaghi, travolta dal Bayern Monaco.La quarta squadra italiana partecipante, l’Inter, è stata la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Definito il quadro delle semifinali della: si contendono il trofeo due squadre inglesi, una spagnola e una franceseCon idelle gare di ritorno dei quarti di finale, è stato definito il lotto delle partecipanti alle semifinali di. A contendersi l’ambito trofeo saranno due squadre inglesi, Manchester City e Chelsea, una spagnola, il Real Madrid, e una francese, il PSG.Nessuna squadra italiana è riuscita ad arrivare in fondo. Gli ottavi sono stati fatali alla Juventus di Pirlo, eliminata dal Porto, all’Atalanta di Gasperini, estromessa dal Real Madrid, e alla Lazio di Simone Inzaghi, travolta dal Bayern Monaco.La quarta squadra italiana partecipante, l’Inter, è stata la ...

