Artico | le “bombe termiche” sciolgono il ghiaccio

Tullia01 : RT @greenMe_it: Pericolose “bombe termiche” minacciano il ghiaccio marino artico, ricercatori scoprono imminente catastrofe - greenMe_it : Pericolose “bombe termiche” minacciano il ghiaccio marino artico, ricercatori scoprono imminente catastrofe… - WelfareNetwork : Bombe termiche sommerse distruggono il ghiaccio marino artico - green_milano : RT @Greenreport_it: Bombe termiche sommerse distruggono il ghiaccio marino artico - - Greenreport_it : Bombe termiche sommerse distruggono il ghiaccio marino artico - -

Ultime Notizie dalla rete : Artico bombe

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Gli esperti le definisconoperché in effetti sono in grado di riscaldare i ghiacciai dell'per mesi o addirittura anni. Questo fenomeno, che desta sempre più preoccupazione, è il focus di ...... l'Australia ha avuto picchi di caldo record che sfiorano i 49°C, e gli incendi nell'hanno ... L'Europa ha subitod'acqua di grande entità, come la tempesta Alex a inizio ottobre . L'impatto ...Le osservazioni satellitari e l’uso di strumentazione “ultra precisa” hanno permesso a un team internazionale di ricercatori di effettuare osservazioni approfondite sullo scioglimento del ghiaccio mar ...Le bombe termiche, ovvero i flussi d'acqua calda provenienti dall'Oceano Pacifico, stanno accelerando lo scioglimento dei ghiacciai dell'Artico, come confermato da un nuovo studio.