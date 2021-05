Alimenti: Coldiretti, 54% italiani boccia ok insetti nel piatto (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - La maggioranza degli italiani (54%) considera gli insetti estranei alla cultura alimentare nazionale e non porterebbe mai a tavola la larva gialla della farina (Tenebrio molitor) essiccata termicamente, intera o sotto forma di farina, per il consumo umano. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe' in riferimento alla autorizzazione degli Stati membri dell'Ue alla commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come tarma della farina, dopo la valutazione scientifica da parte dell'Efsa. Si tratta del primo via libera nell'Unione all'utilizzo alimentare umano di un insetto intero, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui Novel Food. L'autorizzazione riguarda la possibilità di utilizzare l'insetto intero essiccato sotto forma di snack e come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - La maggioranza degli(54%) considera gliestranei alla cultura alimentare nazionale e non porterebbe mai a tavola la larva gialla della farina (Tenebrio molitor) essiccata termicamente, intera o sotto forma di farina, per il consumo umano. E' quanto emerge da una analisi/Ixe' in riferimento alla autorizzazione degli Stati membri dell'Ue alla commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come tarma della farina, dopo la valutazione scientifica da parte dell'Efsa. Si tratta del primo via libera nell'Unione all'utilizzo alimentare umano di un insetto intero, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui Novel Food. L'autorizzazione riguarda la possibilità di utilizzare l'insetto intero essiccato sotto forma di snack e come ...

