Volo in arrivo dall’India con 146 persone: isolamento di 10 giorni a Bergamo e Cologno (Di lunedì 3 maggio 2021) Lunedì mattina ATS Bergamo ha coordinato, allo scalo di Orio al Serio, una riunione operativa con i responsabili dell’aeroporto, la Croce Rossa e Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) per definire i dettagli delle procedure previste all’arrivo dei passeggeri dall’India con il Volo di lunedì sera. In particolare i 146 viaggiatori verranno sottoposti da ATS Bergamo, in collaborazione con IOB, a tamponi antigenici. Sempre lunedì sono in programma a cura di ATS Bergamo i sopralluoghi finali nei due Covid hotel che ospiteranno le 146 persone provenienti dall’India: il Mercure di Bergamo città e La Muratella di Cologno al Serio. L’isolamento durerà dieci giorni come ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Lunedì mattina ATSha coordinato, allo scalo di Orio al Serio, una riunione operativa con i responsabili dell’aeroporto, la Croce Rossa e Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) per definire i dettagli delle procedure previste all’dei passeggericon ildi lunedì sera. In particolare i 146 viaggiatori verranno sottoposti da ATS, in collaborazione con IOB, a tamponi antigenici. Sempre lunedì sono in programma a cura di ATSi sopralluoghi finali nei due Covid hotel che ospiteranno le 146provenienti: il Mercure dicittà e La Muratella dial Serio. L’durerà diecicome ...

