Vincenzo Ferri a caccia del record italiano di apnea in assetto variabile senza attrezzi sabato 8 e domenica 9 nelle acque di Procida. Il tentativo di stabilire il record verrà trasmesso con immagini in diretta su https://www.facebook.com/Oceanus.it , la pagina ufficiale della onlus Oceanus partner dell'iniziativa e di cui Ferri ...

