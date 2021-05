Villa Comunale, bagno pubblico chiuso e transennato (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il bagno pubblico della Villa Comunale è transennato. Come si vede dalla foto, scattata nel pomeriggio di lunedì 3 maggio 2021, l’accesso è interdetto e le porte dei box sono chiuse. Sono tre, in centro città, i bagni pubblici: altri due sono sul lungomare all’altezza del palazzo (ex) Poste e alla fine di via Vernieri, nei pressi dell’ex ospedale. Ovviamente è facilmente immaginabile – considerate le distanze che intercorrono tra i tre impianti – la impossibilità di una gestione di emergenza, soprattutto se ad aver bisogno dei servizi igienici è una persona anziana che, recatasi in Villa Comunale, trova la transenna… L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ildella. Come si vede dalla foto, scattata nel pomeriggio di lunedì 3 maggio 2021, l’accesso è interdetto e le porte dei box sono chiuse. Sono tre, in centro città, i bagni pubblici: altri due sono sul lungomare all’altezza del palazzo (ex) Poste e alla fine di via Vernieri, nei pressi dell’ex ospedale. Ovviamente è facilmente immaginabile – considerate le distanze che intercorrono tra i tre impianti – la impossibilità di una gestione di emergenza, soprattutto se ad aver bisogno dei servizi igienici è una persona anziana che, recatasi in, trova la transenna… L'articolo proviene da Anteprima24.it.

