Shevchenko | “Chi crede in Pirlo deve sostenerlo e dargli altre opportunità E’ normale avere problemi all’inizio”

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante del Milan, attuale CT dell'Ucraina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24, in merito ad Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra e ora in difficoltà al primo anno di esperienza sulla panchina della Juventus. Queste le parole di Sheva: "Per Pirlo ci sta avere delle difficoltà all'inizio. Anche io quando ho iniziato ho avuto tantissimi problemi. I primi due anni da CT sono stati difficili, non ci siamo qualificati al Mondiale, ma il presidente federale e il pubblico hanno creduto nel nostro progetto, stiamo rispettando quello che abbiamo promesso alla gente, il risultato è arrivato attraverso il gioco e il lavoro, che ha bisogno di tempo. I risultati non arrivano subito, per questo dico che chi crede in Pirlo deve sostenerlo e dargli altre opportunità."

