Roma, paura per Ubaldo Righetti: è ricoverato ma non in pericolo di vita (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma - Momenti di grande paura per Ubaldo Righetti , ex calciatore della Roma e adesso commentatore per il canale televisivo ufficiale del club giallorosso. L'ex difensore è stato colpito nel ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021)- Momenti di grandeper, ex calciatore dellae adesso commentatore per il canale televisivo ufficiale del club giallorosso. L'ex difensore è stato colpito nel ...

UfficialeY : @matteosalvinimi ??strano mondo di calcio ?? io sostengo Monza ??pero lo so se vado a Roma non lo diro a nessuno ?? paura dei tifosi - CorriereCitta : Paura per Ubaldo Righetti: l’ex giocatore della Roma ha un infarto mentre gioca a paddle - sportli26181512 : Roma, paura per Ubaldo Righetti: è ricoverato ma non in pericolo di vita: L'ex calciatore giallorosso è stato ricov… - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma - sportface2016 : #Roma, Ubaldo #Righetti sorpreso da un infarto: le sue condizioni -