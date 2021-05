Roma, al Colosseo torna l'arena: pannelli mobili per ammirare il monumento dal centro e vedere i sotterranei. Come a fine '800 (Di lunedì 3 maggio 2021) Una foto Alinari, di fine '800, mostra Come i viaggiatori vedevano il Colosseo poco più di un secolo fa. Anche dalla sua arena. A breve, ciò sarà di nuovo possibile. Prende spunto dal passato per ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) Una foto Alinari, di'800, mostrai viaggiatori vedevano ilpoco più di un secolo fa. Anche dalla sua. A breve, ciò sarà di nuovo possibile. Prende spunto dal passato per ...

BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Che bisogno c’è di fare scempio del monumento più importante dell’antica Roma per mettere in scena degli spettacoli? R… - QPeriscopica : RT @francofontana43: Che bisogno c’è di fare scempio del monumento più importante dell’antica Roma per mettere in scena degli spettacoli? R… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, al Colosseo torna l'arena: pannelli mobili per ammirare il monumento dal centro e vedere i sotterranei. Come a fine... h… - MarcelloAtanas : RT @rexanthos: Colosseo, Roma h. 7:00 - leggoit : Roma, al Colosseo torna l'arena: pannelli mobili per ammirare il monumento dal centro e vedere i sotterranei. Come… -