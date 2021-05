Rainbow Six Siege | Arriva l’evento Apocalypse

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ubisoftannuncia, un nuovo evento a tempo limitato per la Stagione 1 di Anno 6 di Tom Clancy’sSix: da domani e per due settimane, sino al 18 maggio.introduce una versione post-apocalittica dell’Outback, i giocatori dovranno combattere per il proprio clan, per la libertà e la speranza e per il ritorno alla vita. Nel mondo di, la dipendenza dell’umanità dall’energia nucleare ha portato alla caduta della civiltà e alla nascita di due clan, i Keepers e i Warband. Questi guerrieri e cacciatori cercano l’ultima pianta sulla Terra, capace di riportare la vita sul pianeta. La nuova modalità di gioco Contenitore vedrà i giocatori gareggiare come Keepers (Difensori) o Warband (Assalitori) per l’ultima pianta sulla Terra. I Difensori potranno muovere il ...

Si distanzia dal romanzo e mira principalmente a porsi come base per l'arrivo di "". Il successo della saga di Tom Clancy affonda le radici nel mondo di Jack Ryan, che è però alquanto ...Ubisoft annuncia Apocalypse, un nuovo evento a tempo limitato per la Stagione 1 di Anno 6 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege: da domani e per due settimane, ...Un teaser pubblicato da Ubisoft lascia presagire l'arrivo di nuove informazioni riguardanti Rainbow Six Parasite.