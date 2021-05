Piazza Duomo e festa tifosi Inter, Clementi: “Ora più cautela con partita in casa” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Io ero Interista da adolescente, poi sono arrivato all’età della ragione e non mi appassiono più di calcio”. Così il virologo Massimo Clementi, che ammette di essersi irrigidito vedendo le immagini degli assembramenti spontanei di tifosi – molti senza mascherine necessarie a proteggersi dalla diffusione del Coronavirus – in diversi punti della città di Milano per la vittoria ormai matematica dello scudetto dell’Inter. “Si è scandalizzato anche l’infettivologo Massimo Galli, che ha sempre manifestato apertamente fede Interista” sorride. “In ogni caso – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – era difficile che non accadesse proprio. Non è semplice impedire alle persone di manifestare, di assembrarsi in queste circostanze. Passata questa, ora speriamo che non ce ne ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) “Io eroista da adolescente, poi sono arrivato all’età della ragione e non mi appassiono più di calcio”. Così il virologo Massimo, che ammette di essersi irrigidito vedendo le immagini degli assembramenti spontanei di– molti senza mascherine necessarie a proteggersi dalla diffusione del Coronavirus – in diversi punti della città di Milano per la vittoria ormai matematica dello scudetto dell’. “Si è scandalizzato anche l’infettivologo Massimo Galli, che ha sempre manito apertamente fedeista” sorride. “In ogni caso – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – era difficile che non accadesse proprio. Non è semplice impedire alle persone di manire, di assembrarsi in queste circostanze. Passata questa, ora speriamo che non ce ne ...

CottarelliCPI : Però, occorre dirlo chiaro, quelle migliaia di tifosi interisti assembrati in piazza Duomo non si possono giustific… - TuttoMercatoWeb : ???? #Inter19 - Esplode la festa in Piazza Duomo a #Milano per lo scudetto interista - marcodimaio : Questa foto è di oggi, 2 maggio 2021. Migliaia di persone in piazza del #Duomo a #Milano per lo scudetto dell’Inter… - Giustin28002558 : RT @BeppeGuffanti: @Corriere Siamo davanti alla famosa prova del 9! Assembramenti ieri in piazza Duomo a Milano, il 25 aprile, il 1 maggio… - luca_delponte : RT @DiegoFusaro: Pensate se tutta questa gente scendesse in Piazza Duomo non per l'Inter, ma per chiedere pacificamente l'immediata restitu… -