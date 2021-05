Operazione “Alibante”: scattano le manette a 19 soggetti per reati di associazione mafiosa (Di lunedì 3 maggio 2021) Nelle prime ore della giornata odierna scatta l’Operazione “Alibante” e scattano le manette per 19 soggetti con accusa di associazione mafiosa. Nelle prime ore della giornata odierna, in provincia di Catanzaro, nei comuni di Lamezia Terme, Nocera Terinese, Falerna e Conflenti, e nelle città di Aosta, Arezzo e Cosenza, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Nelle prime ore della giornata odierna scatta l’” eleper 19con accusa di. Nelle prime ore della giornata odierna, in provincia di Catanzaro, nei comuni di Lamezia Terme, Nocera Terinese, Falerna e Conflenti, e nelle città di Aosta, Arezzo e Cosenza, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del

