Omicidio Vannini, la Cassazione conferma le condanne: 14 anni ad Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli

14 anni per Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Finisce così la lunga vicenda giudiziaria iniziata con l'Omicidio di Marco Vannini, morto nella casa della famiglia Ciontoli a Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza d'appello bis del 30 settembre scorso, che aveva condannato Ciontoli per Omicidio con dolo eventuale e il resto della famiglia per concorso anomalo. Al momento della lettura della sentenza, la famiglia del giovane si è lasciata andare a ...

