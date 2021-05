Omicidio Marco Vannini oggi 3 maggio la sentenza definitiva: le ultime notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ il giorno del giudizio. Una data fondamentale quella del 3 maggio 2021 per due famiglie. Quella di Marco Vannini che dal 2015 lotta per avere giustizia dopo la morte di un ragazzo di 20 anni. E per la famiglia Ciontoli che aspetta di conoscere il suo destino: chi pagherà per l’Omicidio di Marco? Gli imputati per la morte del 20enne sono Antonio, Federico e Martina Ciontoli, oltre a Maria Pezzillo. Dopo la sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma a settembre del 2020, oggi arriva la sentenza definitiva. Ricordiamo che per Antonio Ciontoli era arrivata la condanna a 14 anni: Omicidio volontario con dolo eventuale. Per i familiari ( i figli, Federico e Martina, la moglie Maria Pezzillo) a 9 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ il giorno del giudizio. Una data fondamentale quella del 32021 per due famiglie. Quella diche dal 2015 lotta per avere giustizia dopo la morte di un ragazzo di 20 anni. E per la famiglia Ciontoli che aspetta di conoscere il suo destino: chi pagherà per l’di? Gli imputati per la morte del 20enne sono Antonio, Federico e Martina Ciontoli, oltre a Maria Pezzillo. Dopo laemessa dalla Seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma a settembre del 2020,arriva la. Ricordiamo che per Antonio Ciontoli era arrivata la condanna a 14 anni:volontario con dolo eventuale. Per i familiari ( i figli, Federico e Martina, la moglie Maria Pezzillo) a 9 ...

