Nike sataniche con sangue umano (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ultima scarpa firmata Nike ha già sollevato moltissime polemiche. Il rapper Lil Nas X, infatti, ha dato vita ad una calzatura dedicata a Satana che, oltre a vari riferimenti demoniaci, contiene anche gocce di sangue umano. Anche Fedez ha deciso di acquistarle, come ha mostrato sul suo profilo. Montero Lamar Hill, meglio conosciuto come Lil Nas X, è un rapper statunitense di 22 anni che di recente ha fatto uscire il Articolo completo: dal blog SoloDonna

