Migranti, Mezzaluna Rossa: 50 morti in un naufragio a largo della Libia. Si svuota hotspot di Lampedusa (Di lunedì 3 maggio 2021) Con l'arrivo della primavera sono ripresi gli sbarchi e i tentativi di arrivare in Europa dal nordafrica ma si ha notizia di un nuovo tragico naufragio a largo della Libia. Cinquanta Migranti, fra cui ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 maggio 2021) Con l'arrivoprimavera sono ripresi gli sbarchi e i tentativi di arrivare in Europa dal nordafrica ma si ha notizia di un nuovo tragico. Cinquanta, fra cui ...

Agenzia_Ansa : Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell'imbarcazi… - RaiNews : L'agenzia Onu per i rifugiati: 'Oltre 700 #migranti riportati in Libia in detenzione arbitraria in pochi giorni' - TgLa7 : #Libia: Mezzaluna Rossa, 50 #migranti morti in naufragio - SergioZ01 : RT @sruotolo1: Il nostro governo non è intervenuto per evitare che i naufraghi fossero prelevati dalle motovedette libiche. I 100 #migrant… - vincenzocacac12 : -