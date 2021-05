La condanna a 12 mesi di reclusione (Di lunedì 3 maggio 2021) Novità sulle indagini per la morte di Davide Astori. Il medico sportivo Giorgio Galanti è stato condannato ad un anno di reclusione. Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico sportivo Giorgio Galanti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) Novità sulle indagini per la morte di Davide Astori. Il medico sportivo Giorgio Galanti è statoto ad un anno di. Morte di Davide Astori,to a un anno il medico sportivo Giorgio Galanti su Notizie.it.

ilDiozzi : @Bedo_103 Uno dei fattori potrebbe essere quello dell'usare dieta e sport come scelte di breve periodo e non come p… - niegotiziana : @buddyonwaves @InfoEdisave @PoliticaPerJedi 124 voli in 11 mesi è abuso di tanto denaro pubblico in leggerezza Ren… - Peter202116 : @chilhavistorai3 Moralmente tutta la famiglia Ciontoli sarebbe da ergastolo. Giuridicamente credo che l'omicidio vo… - babbuezzu : #GiustiziaTSK #Demirtas #HDP Tribunale TSK conferma una condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere al deputato #Demirtas… - palumbost : @GLidivi @giorgiocappozzo @SabinaGuzzanti Non si tratta di una sanzione economica. E' un reato, che può implicare u… -