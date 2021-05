Inchiesta sanità Abruzzo, Perquisizioni e sequestri a Febbo e Sospiri (Di lunedì 3 maggio 2021) Pescara - Le forze dell'ordine stanno eseguendo sequestri e acquisizioni di cellulari e documenti nei confronti del presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri e del consigliere regionale Mauro Febbo, entrambi indagati nell'ambito dell'Inchiesta della Procura di Pescara che a metà aprile ha riguardato l'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli e altre persone per reati che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. I due esponenti politici sono indagati assieme ad altri 13: la Procura ha messo nel mirino appalti sia nella sanità che nella fornitura di altri servizi. Marinelli, 85 anni, ex dirigente storico della nazionale di calcio under 21 e presidente onorario del Pescara, è indagato anche per associazione per delinquere assieme alla figlia e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Pescara - Le forze dell'ordine stanno eseguendoe acquisizioni di cellulari e documenti nei confronti del presidente del Consiglio regionale d'Lorenzoe del consigliere regionale Mauro, entrambi indagati nell'ambito dell'della Procura di Pescara che a metà aprile ha riguardato l'imprenditore dellaVincenzo Marinelli e altre persone per reati che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. I due esponenti politici sono indagati assieme ad altri 13: la Procura ha messo nel mirino appalti sia nellache nella fornitura di altri servizi. Marinelli, 85 anni, ex dirigente storico della nazionale di calcio under 21 e presidente onorario del Pescara, è indagato anche per associazione per delinquere assieme alla figlia e ...

