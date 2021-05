Felicissima Sera in onda il 6 maggio 2021 | Pio e Amedeo tornano giovedì su Canale 5

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Dopo le frasi, ritenute da molti esagerate e inadatte, in tanti hanno protestato e criticato i due protagonisti di '', il programma di intrattenimento in tre puntate andato in onda su ...Cristiano Malgioglio offeso da Pio e Amedeo: 'La libertà di espressione è un pregio, tranne la loro volgarità' E' un successo di ascolti, show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5 . Il duo comico di origini pugliesi però, dalla comicità tagliente, molto spesso secondo alcuni eccede nei toni o negli argomenti. Almeno è ...Legnano – Nell’ambito del Centenario della morte di Felice Musazzi, l’indimenticabile attore legnanese rivive tra le pagine del libro: “Felice di essere Musazzi”. Sono tante le iniziative messe in cam ...I limiti alla ristorazione fanno storcere il naso a molti, ma la fiducia nei vaccini fa sperare in una ripresa che, però, arriverà... ? Leggi l'articolo ...