Covid-19, perché facciamo fatica a indossare le mascherine a casa (Di lunedì 3 maggio 2021) Ormai ci siamo abituati. Se ci capita di uscire senza, per una dimenticanza, subito torniamo a casa per indossare la mascherina, un vero e proprio supporto" fisico per ridurre i rischi di trasmissione del virus Sars-CoV-2. Ma se all'aperto e negli ambienti pubblici c'è l'abitudine a calzare con grande attenzione questi dispositivi di protezione, coprendo con cura bocca e naso, a volte quando siamo a casa, magari con amici o parenti non proprio stretti, può esistere la tendenza ad abbassare la guardia. Insomma: si rischia di essere meno prudenti. A segnalarlo, indicando anche questa inspiegabile carenza di attenzione tra le mura domestiche, è una ricerca apparsa recentemente su Jama Network Open. Le tre armi da non dimenticare Ci hanno insegnato che esistono fondamentalmente tre diversi mezzi per limitare i pericoli che il virus ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Johnson & Johnson, in Danimarca stop definitivo al vaccino "E' stata una decisione difficile da prendere nel pieno di un'epidemia, soprattutto perché abbiamo ... ciò che stiamo attualmente perdendo nel nostro sforzo di prevenire gravi malattie da covid - 19 ...

Covid: Gravina 'atleti vaccinati per Europeo in sicurezza' "Questa è l'occasione per ringraziare il governo per aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo, e perché ci consentirà di far svolgere questo evento con la massima sicurezza, per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo anche della sicurezza per quanto riguarda tutti colori i quali ...

