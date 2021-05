Covid-19, la figlia di un comandante: "Salma da settimane nella cella frigorifera della nave" (Di lunedì 3 maggio 2021) Il comandante di marina mercantile, Angelo Andrea Capurro, è deceduto di Covid il 17 aprile mentre era in servizio all'estero su una nave della compagnia Italia Marittima di Trieste. La nave continua tuttora a navigare, nessun porto ha autorizzato l'attracco. E il corpo di Capurro resta nella cella frigorifera Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) Ildi marina mercantile, Angelo Andrea Capurro, è deceduto diil 17 aprile mentre era in servizio all'estero su unacompagnia Italia Marittima di Trieste. Lacontinua tuttora a navigare, nessun porto ha autorizzato l'attracco. E il corpo di Capurro resta

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - GiorgioCarbon12 : RT @NuovaItalia4: Amica di 55 anni prende il Covid-19 Durante la settimana in cui sta male, a sua figlia infermiera, che ha avuto il virus… - ninoBertolino : RT @NuovaItalia4: Amica di 55 anni prende il Covid-19 Durante la settimana in cui sta male, a sua figlia infermiera, che ha avuto il virus… - giancarlogigli2 : @GfveGianfra Aaah,ecco! Confermo tutto,magari diventerà anche endemico,ma dopo aver ammazzati milioni di persone. M… -