Caso Grillo | la Procura modifica un capo di imputazione Confermata la violenza sessuale di gruppo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Riformulato undinelgiudiziario che riguarda Ciroe i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, indagati per stupro diai danni di Silvia, una ragazza di 19 anni. I pm di Tempio Pausania hanno infattito uno dei capi d’accusa e hanno depositato un secondo avviso di conclusione delle indagini, che comprende anche gli interrogatori dei quattro ragazzi, resi nelle scorse settimane su richiesta degli avvocati difensori. La notizia è stata data per prima dall’agenzia di stampa Adnkronos. Le accuse di stupro dinon sono statete, mentre è stato riformulato uno dei vecchi capi d’che riguarderebbe il secondo episodio, ovvero quello della ...

LegaSalvini : CASO GRILLO, ESCLUSIVO “LA VERITÀ”: “I VERBALI SULLA FOLLE NOTTE DI PORTO CERVO” - Daniele_Manca : Il caso Fedez, la politica e le leggi dello show. La moneta che usa Fedez è la stessa che usava Grillo: l’indignazi… - Adnkronos : Caso #Grillo, nel racconto della ragazza pesanti accuse ai quattro giovani. - emmazanni : Nessuno ha niente da dire a @Open_gol di #Mentana che fa quasi esclusivamente articoli sul caso #Grillo ? È davver… - qubidipi : RT @QRepubblica: Torneremo sul caso #Grillo. Alle 21.25 con @NicolaPorro su @rete4 #quartarepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Grillo

Perché "ildi Ciro, Fedez, lo scudetto dell'Inter, sono solo argomenti che servono per distrarre da quelli veramente importanti", rileva Montesano. Che non anticipa i nomi di chi salirà ......, pensa di poter imbonire e deviare la testa di migliaia di giovani. Sarò anche una macchia ... Ne è nato un, che Di Campli ha cercato di chiudere con un nuovo post: 'Supporter Beach è ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Intanto emergono nuovi particolari sulle presunte violenze sessuali di gruppo che sarebbero avvenute nella notte tra il 16 e il 17 luglio di due anni fa”. “Mi t ...“Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione”. A scriverlo su Twitter è stato Fedez, che ha replicato al tweet di una giornalista, Alessandra Bocchi, che gli chiedeva se av ...