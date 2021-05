Calcio | Hamsik | ' De Laurentiis ha fatto un ottimo lavoro con il Napoli'

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - "Ho sempre avuto un buon rapporto con il presidente De. Ha riportato il grandedopo gli anni della Serie B. Adesso il club è tornato al vertice e hanno giocato la Champions League". L'ex capitano delMarek, oggi in Svezia al Goteborg, torna a parlare della sua ex squadra. "Credo che abbiaun: ilnon ha problemi di soldi e tutto va bene. E' così che si dovrebbero gestire le cose nel mondo del”, aggiunge il centrocampista slovacco ad Aftonbladet.

