Brocchi e Corini alla vigilia di Monza – Lecce

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il campionato di Serie B è quasi arrivato al capolinea. La 36esima giornata è alle porte e una delle sfide in programma è. Le due squadre si sfideranno allo stadio Brianteo domani martedì 4 maggio alle 14.00.del match i due allenatori,, hanno tenuto le rispettive conferenze stampa.: in Tv e formazioni: quali le parole dei tecnicidella gara? I due allenatori dirispettivamente, hanno tenuto le conferenze stampa per presentare la sfida di domani allo stadio Brianteo. Cristian ...