Antitrust | chiusa l’istruttoria su Vueling | impegni assunti idonei a sanare le irregolarità

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – L’ha chiusonei confronti diche lo scorso anno, adducendo come causa il Covid, aveva cancellato dei voli pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come è stato spiegato nel Bollettino settimanale, ha ritenuto infatti che glidalla compagnia aerea “sianoi possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 24 settembre 2020”. Tra glipresi daoltre al fatto di aver effettuato rimborsi entro 7 giorni, ci sono stati la possibilità di richiederli con ...

L'ha chiuso l'istruttoria nei confronti di Vueling che lo scorso anno, adducendo come causa il Covid, aveva cancellato dei voli pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più ......