angiuoniluigi : RT @leggoit: Su Facebook invita a violare le norme anti-Covid: 45enne denunciato - leggoit : Su Facebook invita a violare le norme anti-Covid: 45enne denunciato - Eleonora7711 : Ascoltate cose diceva @matteoricci, uno degli idioti più esaltati del PD. Chi oggi lo invita in TV dovrebbe annunc… - nanaonweb : RT @VanityFairIt: A sorpresa Checco Zalone pubblica su Facebook «La Vacinada», il nuovo video musicale nel quale invita gli italiani a vacc… - FederAnziani_FA : RT @FederAnziani: Senior News 30/04/2021: Green pass, Fimmg invita i medici a rimandarne il rilascio/Diabete, la gestione del paziente in… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook invita

Viterbo News 24

La Polizia di Tarquinia ha denunciato un uomo di 45 anni perché , sul proprio profilo, invitava esplicitamente a violare le norme anti - covid e l'orario previsto per il coprifuoco. Il messaggio, che testualmente riportava 'resistiamo ora il nostro dovere è violare ...Tarquinia - Uomo di 45 anni denunciato dal comando della polizia di Tarquinia, per aver esortato, sul proprio profilo, di trasgredire il coprifuoco. Questo il post inserito dall'uomo: 'RESTIAMO - ORA IL NOSTRO DOVERE E' VIOLARE SISTEMATICAMENTE IL COPRIFUOCO.' Messaggio condiviso, omaggiato da like e ...La Polizia di Tarquinia ha denunciato un uomo di 45 anni perché, sul proprio profilo facebook, invitava esplicitamente a violare le norme anti-covid e l'orario previsto per ...Oggi parlerò di un’altra fabbrica che non ha niente da invidiare all’ACNA: l’ex Ilva di Taranto, oggi chiamata ArcelorMittal. Aperta ufficialmente nel 1965, nel quartiere T ...