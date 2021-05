Sahel, che farà Biden? Quattro scenari (Di domenica 2 maggio 2021) Il 2020, oltre ad essere l’anno del Covid-19, che ha bloccato e ritardato importanti processi di riforma dell’Unione Africana, ha segnato una ripresa dell’attività jihadista in particolare attorno al Lago Ciad e nel Sahel occidentale. Secondo gli esperti la fascia di transizione tra la Savana e il Sahara, tra l’Africa sub-sahariana e la costa araba-mediterranea, è attraversata da endemici conflitti tra pastori nomadi e centri urbani, conflitti non risolvibili a breve o con formule magiche e “importate” dall’Occidente. Anche se, ovviamente, l’Occidente e in particolare quell’Occidente mediterraneo e proiettato a Sud di cui l’Italia è parte integrante e fondamentale, può fornire contributi essenziali, integrati tanto con le prospettive dell’Agenda 2030 quanto con quella dell’Unione Africana (Agenda 2063). L’African Union Commission (Auc) è di fatto l’organo di governo ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Il 2020, oltre ad essere l’anno del Covid-19, che ha bloccato e ritardato importanti processi di riforma dell’Unione Africana, ha segnato una ripresa dell’attività jihadista in particolare attorno al Lago Ciad e neloccidentale. Secondo gli esperti la fascia di transizione tra la Savana e il Sahara, tra l’Africa sub-sahariana e la costa araba-mediterranea, è attraversata da endemici conflitti tra pastori nomadi e centri urbani, conflitti non risolvibili a breve o con formule magiche e “importate” dall’Occidente. Anche se, ovviamente, l’Occidente e in particolare quell’Occidente mediterraneo e proiettato a Sud di cui l’Italia è parte integrante e fondamentale, può fornire contributi essenziali, integrati tanto con le prospettive dell’Agenda 2030 quanto con quella dell’Unione Africana (Agenda 2063). L’African Union Commission (Auc) è di fatto l’organo di governo ...

formichenews : #Sahel, che farà Biden? Quattro scenari L'analisi di Marco Andrea Ciaccia - jeanontwitt : Lui in questo momento fa il Presidente di turno dell'UA, ed invece di ragionare con i Dirigenti africani sulla natu… - gspataf95 : Sempre più forte la presenza francese in #Sahel e dintorni, il ché genera domande su quanto (e se) il maggior numer… - davidegrandi63 : @emilianogriff78 @scandura Sahel (wikipedia, per non sbagliare) dal Senegal all'Eritrea. 6.000 km. SEIMILA KILOMETR… - emilianogriff78 : @scandura Qualcuno poi dovrebbe pure spiegare perché il ministro che ha iniziato questa battaglia anti ong scriva e… -