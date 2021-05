Pordenone-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di domenica 2 maggio 2021) Pordenone-Salernitana è uno dei match valido per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14 di martedì 4 maggio 2021 allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Pordenone-Salernitana: come arrivano le due squadre? Il Pordenone è reduce dalla sconfitta di Reggio Emilia ma, a tre giornate dal termine, conserva ancora cinque punti sulla quart’ultima. Sarà fondamentale non perdere per non compromettere una salvezza che appare ormai alla portata. La Salernitana, anch’ essa sconfitta nel turno precedente all’Arechi dal Monza, ha conservato il terzo posto ad un solo punto dal Lecce, secondo. I granata cercheranno il filotto di vittorie in queste ultime tre partite sperando nella promozione diretta in massima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021)è uno dei match valido per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14 di martedì 4 maggio 2021 allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro.: come arrivano le due squadre? Ilè reduce dalla sconfitta di Reggio Emilia ma, a tre giornate dal termine, conserva ancora cinque punti sulla quart’ultima. Sarà fondamentale non perdere per non compromettere una salvezza che appare ormai alla portata. La, anch’ essa sconfitta nel turno precedente all’Arechi dal Monza, ha conservato il terzo posto ad un solo punto dal Lecce, secondo. I granata cercheranno il filotto di vittorie in queste ultime tre partite sperando nella promozione diretta in massima ...

TuttoSalerno : Salernitana, già in campo in vista del Pordenone - TuttoSalerno : Pordenone, Domizzi: 'Recuperare le energie in vista del match contro la Salernitana' - Luisito_Bandera : #Futbol?? Resultados Finales: #SerieB???? Cosenza 3-0 Pescara Salernitana 1-3 Monza Brescia 3-1 SPAL Frosinone 3-1 P… - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieB ???? - Fecha 35 Ascoli 2-0 Empoli Brescia 3-1 Spal Cosenza 3-0 Pescara Cremonese 1-1 Reggina Entel… - mick_napoli_ : @Manuel97096 @BobbyMcflyy @GiGiglio99 Venezia ai playout, Vicenza ultimo. Empoli, Salernitana e Cittadella fuori da… -