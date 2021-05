MotoGP Spagna: trionfa Miller, davanti a Bagnaia e Morbidelli (Di domenica 2 maggio 2021) MotoGP Spagna, a trionfare sul circuito di Jerez de la Frontera è Miller su Ducati, che è riuscito a mettersi alle spalle Bagnaia (Ducati) e Morbidelli (Yamaha SRT). Gara intensa quella si è disputata in questo weekend. Per Quartararo solo 13a posizione. La cronaca del MotoGP Spagna Quartararo non parte bene e finisce quarto, mentre Miller si prende la prima posizione. Pochi giri e il pilota Yamaha prende la testa della gara, mettendosi dietro Miller e Morbidelli. Mentre cadono Alex Marquez e Rins, il trio di testa rimane praticamente invariato per molti giri, mentre sviluppa una bella lotta tra Morbidelli e Bagnaia, in corsa entrambi per il terzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021), are sul circuito di Jerez de la Frontera èsu Ducati, che è riuscito a mettersi alle spalle(Ducati) e(Yamaha SRT). Gara intensa quella si è disputata in questo weekend. Per Quartararo solo 13a posizione. La cronaca delQuartararo non parte bene e finisce quarto, mentresi prende la prima posizione. Pochi giri e il pilota Yamaha prende la testa della gara, mettendosi dietro. Mentre cadono Alex Marquez e Rins, il trio di testa rimane praticamente invariato per molti giri, mentre sviluppa una bella lotta tra, in corsa entrambi per il terzo ...

