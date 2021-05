MotoGP, GP Spagna Jerez 2021: risultati e ordine di arrivo, vince Miller davanti a Bagnaia e Morbidelli (Di domenica 2 maggio 2021) I risultati e l’ordine d’arrivo del GP di Spagna 2021 di MotoGP, quarto appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Jerez, a vincere è Jack Miller, che trova la sua prima vittoria stagionale. A completare il podio, Bagnaia, per una splendida doppietta Ducati, e Morbidelli. Crollo Yamaha, con Quartararo, saldamente in testa fino a dieci giri dal termine, accusa seri problemi a braccio destro che non gli permettono di essere efficace in frenata e chiude 13esimo. Vinales settimo, mai in gara. Buona la prestazione di Marc Marquez, che chiude nono, mentre per Valentino Rossi si tratta di un’altra gara anonima: 17esima posizione per lui. Di seguito, l’ordine d’arrivo ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ie l’d’del GP didi, quarto appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di, are è Jack, che trova la sua prima vittoria stagionale. A completare il podio,, per una splendida doppietta Ducati, e. Crollo Yamaha, con Quartararo, saldamente in testa fino a dieci giri dal termine, accusa seri problemi a braccio destro che non gli permettono di essere efficace in frenata e chiude 13esimo. Vinales settimo, mai in gara. Buona la prestazione di Marc Marquez, che chiude nono, mentre per Valentino Rossi si tratta di un’altra gara anonima: 17esima posizione per lui. Di seguito, l’d’...

