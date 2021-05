Il post partita di Lazio – Genoa (Di domenica 2 maggio 2021) Una delle partite della 34esima giornata del campionato di Serie A è stata Lazio – Genoa che è terminata 4-3. La gara, molto combattuta, ha decretato vincitori i biancocelesti che incassano tre punti importanti in ottica Champions League. Nel post partita, Inzaghi e Ballardini hanno analizzato il match. Lazio fatica contro il Genoa ma riesce a vincere Il post partita, Inzaghi: “La squadra? Sono orgoglioso” Simone Inzaghi al termine della partita contro il Genoa, ha tenuto l’usuale conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha detto: “Abbiamo fatto 80? di grande calcio e io sono orgoglioso di questi ragazzi. Sono contento di questa vittoria e di questo record delle undici vittorie consecutive ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Una delle partite della 34esima giornata del campionato di Serie A è statache è terminata 4-3. La gara, molto combattuta, ha decretato vincitori i biancocelesti che incassano tre punti importanti in ottica Champions League. Nel, Inzaghi e Ballardini hanno analizzato il match.fatica contro ilma riesce a vincere Il, Inzaghi: “La squadra? Sono orgoglioso” Simone Inzaghi al termine dellacontro il, ha tenuto l’usuale conferenza stampa. Il tecnico dellaha detto: “Abbiamo fatto 80? di grande calcio e io sono orgoglioso di questi ragazzi. Sono contento di questa vittoria e di questo record delle undici vittorie consecutive ...

EttorePupulin : Sono in silenzio stampa post partita - junews24com : Bonucci: «Si chiude un ciclo, ma la Juve si è sempre rialzata. Come oggi a Udine» - - mcrisj01 : Caro @SkySport possiamo avere un post partita e non la celebrazione della vostra squadra del cuore. Come farete il… - kulusexi : Se non fosse che mancano 4 partite alla fine e che sono punti troppo pesanti avrei rosicato per questa vittoria,que… - MlCH_95 : Classica partita Allegriana post Cardiff, schifo totale e sculata finale, e tutti contenti. Si vede proprio che sta tornando -