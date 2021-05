E' l'Inter di re Conte e del gigante nero Lukaku: lo scudetto numero 19 torna in casa nerazzurra (Di domenica 2 maggio 2021) Nell'abbraccio fra Lukaku e Conte non è solo racchiusa la festa di uno scudetto inseguito da undici anni, ma c'è tutta la sua storia, il senso di una vittoria che non è capitata per caso. Perché il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Nell'abbraccio franon è solo racchiusa la festa di unoinseguito da undici anni, ma c'è tutta la sua storia, il senso di una vittoria che non è capitata per caso. Perché il ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #CrotoneInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ???? #FORZAINTER ???? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI '?????????? ???????????? ?? ???????? ???????????????? ???? ??????????????????????????' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termine di… - RealPiccinini : Dopo lo sfogo di Conte dell’estate scorsa scrissi questo tweet. Poi si trovò il modo di andare avanti insieme e ogg… - gippu1 : 82 punti in 34 partite, la media si fa da sola. Complimenti all'#Inter e a Conte per aver disinnescato non tanto ri… - marjoc__ : RT @CucchiRiccardo: L' #Inter è Campione d'Italia 2020-2021. Complimenti alla squadra neroazzura, a #Conte e ai suoi tifosi. #scudetto #Cam… -