Cos'è la "Loggia Ungheria": quell' "Amara" confessione che spaventa la magistratura (Di domenica 2 maggio 2021) Una vicenda complessa, che prende le mosse da confessioni che, se si rivelassero vere, non solo scuoterebbero dalle fondamenta magistratura e palazzi di potere, ma le farebbero esplodere Cos'è la Loggia Ungheria? E' la prima domanda che mi sono posta all'inizio di questa vicenda, ed è quella che, sicuramente, molti di voi si sono posti ascoltando l'ultima cronaca giudiziaria. Non possiamo ancora avere una definizione certa ma, se questa vicenda dovesse proseguire e alcune confessioni rivelarsi attendibili, sarebbe una vera e propria bomba su tutto il sistema giustizia Italia, superando di gran lunga la gravità dell'affaire PalAmara. LEGGI ANCHE => Il giudice Gamacchio sotto accusa: le dimissioni dopo le cene non pagate e abiti sartoriali gratis

